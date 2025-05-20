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Перемовинами про припинення вогню росія лише виграла час для наступальних дій - ЦПД

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Андрій Коваленко заявив, що рф, відхиливши пропозицію США про припинення вогню, отримала час для наступу. Він нагадав, що Україна ще в березні 2022 року була готова зупинити війну.

Перемовинами про припинення вогню росія лише виграла час для наступальних дій - ЦПД

Глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вважає, що росія виграла час для проведення наступальних дій. Держава-агресор відмовила Сполученим Штатам у припиненні вогню, пише УНН з посиланням на сторінку Коваленка в Telegram.

росія просто виграла час для проведення наступальних дій, відмовивши США у негайному припиненні вогню. Інформаційно воєнкори росіян пишуть, що їм дозволили "воювати до перемоги". Навіть не приховують початкових намірів просто воювати далі

- говориться у повідомленні.

Коваленко нагадав, що ще у березні 2022 року Україна була готова припинити війну, проте росія не пішла на це.

"І це був початковий план путіна, який Україна чудово розуміла, і погодилась ще в березні зупинити війну, а путін – ні", - наголосив Коваленко.

Він також додав, що путін продовжить вбивати українців і надалі, якщо не здійснювати тиск на нього.

"Без тиску путін просто продовжить вбивати. Слова для нього нічого не значать, він маніпулює для виграшу часу, завжди так робив ще з 2014 року", - підсумував глава ЦПД.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив про певний прогрес після 2,5-годинної телефонної розмови з володимиром путіним. Він додав, що розраховує на зустріч з путіним та вірить у можливість завершення війни в Україні.

Трамп заявив, що Україна готова до припинення вогню, але оцінити, чи достатні зусилля Києва, поки складно. Він сподівається на вирішення проблеми.

Павло Зінченко

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