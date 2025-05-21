На Харківському напрямку росіяни накопичують особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення - військовий

На Харківському напрямку росіяни підтягують свій особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення. Це свідчить про підготовку ворогом активних штурмових дій, розповів начальник штабу 13 бригади оперативного призначення "Хартія" Андрій Помагайбус, повідомляє УНН.

Деталі

Противник намагається підтягнути свій особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення та провести хоча б якісь бойові дії, але в цілому не виходить нічого у них - повідомив Помагайбус.

Він також зазначив, що відбувається накопичення особового складу ближче до державного кордону України. Це є свідченням підготовки активних штурмових дій.

Бачимо накопичення особового складу ближче до державного кордону. Тобто є спроби до затягування особового складу, накопичення. Явно йде підготовка до активних штурмових дій противника. Але Сили оборони завжди готові до відбиття - пояснив військовий.

Він також додав, що дії росіян мають комбінований характер. Ворог застосовує артилурію, безпілотні системи, бронетехінку та піхоту.

Їх дії мають комбінований принцип застосування. Це і артилерія, і безпілотні системи, як на ураження, так і на проведення розвідки, плюс важка техніка. І в цей же час заводять піхоту. На одному напрямку відволікають увагу, на іншому іде просочування - зазначив Помагайбус.

Водночас Помагайбув повідомив, що розмови про нібито літній наступ росіян не мають сенсу, оскільки ворог і так наступає постійно усі чотири роки війни.

Російські війська наступають постійно. І цей літній наступ… Який літній наступ, вони наступають вже четвертий рік - підсумував військовий.

Доповнення

В районі Часового Яру росіяни нарощують військовий потенціал та штурмують позиції ЗСУ. Активно використовують авіацію та БПЛА, ускладнюючи оборону міста.

В районі Дворічного на Харківщині ситуація залишається складною. Загарбники продовжують перекидати піхотні підрозділи на правий берег річки Оскіл. Проте наразі переправ через річку у ворога немає.