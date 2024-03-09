На Харьковщине враг обстрелял 18 сел и городов из артиллерии и минометов, есть погибшие

На Харьковщине за сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись 18 населенных пунктов Харьковщины: Кругляковка, Красное, Казачья Лопань, Волчанск, Нескучное и др. Авиаудары враг наносил по Волчанску, Синьковке, Табаевке, Берестовому. Об этом сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

В 11:20 в Волчанске россияне наносили удары по жилому сектору и образовательным учреждениям. В результате обстрела загорелся пожар на первом этаже двухэтажного здания детсада. Также повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки и здание еще одного учебного заведения.

Во время возвращения с ликвидации пожара в Волчанске пожарный автомобиль попал под сброс боеприпаса с БПЛА. Личный состав из шести спасателей не получил ранений.

В 13:30 в Волчанске в результате удара с дронов поврежден служебный полицейский автомобиль.

В 15:45 в г. Волчанск вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. Погибли 53-летний мужчина и 48-летняя женщина.

01:00 в г. Волчанск в результате вражеского обстрела разрушено частное домовладение. Информация о пострадавших не поступала.

В Донецкой области ранения получили 9 человек из-за вражеских обстрелов