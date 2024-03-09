На Харьковщине враг обстрелял 18 сел и городов из артиллерии и минометов, есть погибшие
Киев • УНН
За минувшие сутки 18 населенных пунктов Харьковской области подверглись вражеским артиллерийским и минометным обстрелам, в частности авиаударам по Волчанску, Синьковке, Табаевке и Берестовому, что привело к жертвам среди мирного населения, разрушениям жилых кварталов и учебных заведений.
На Харьковщине за сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись 18 населенных пунктов Харьковщины: Кругляковка, Красное, Казачья Лопань, Волчанск, Нескучное и др. Авиаудары враг наносил по Волчанску, Синьковке, Табаевке, Берестовому. Об этом сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
В 11:20 в Волчанске россияне наносили удары по жилому сектору и образовательным учреждениям. В результате обстрела загорелся пожар на первом этаже двухэтажного здания детсада. Также повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки и здание еще одного учебного заведения.
Во время возвращения с ликвидации пожара в Волчанске пожарный автомобиль попал под сброс боеприпаса с БПЛА. Личный состав из шести спасателей не получил ранений.
В 13:30 в Волчанске в результате удара с дронов поврежден служебный полицейский автомобиль.
В 15:45 в г. Волчанск вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. Погибли 53-летний мужчина и 48-летняя женщина.
01:00 в г. Волчанск в результате вражеского обстрела разрушено частное домовладение. Информация о пострадавших не поступала.
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