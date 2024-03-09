В Донецкой области ранения получили 9 человек из-за вражеских обстрелов
Киев • УНН
Девять жителей Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов 8 марта.
В течение 8 марта от обстрелов со стороны армии РФ в Донецкой области ранения получили девять жителей в области. Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
По его информации, ранения получили:
- два человека в Мирнограде,
- два человека в Новогродовке
- два человека в Сиверске,
- один человек в Шахматном,
- один человек в Бердичах
- один человек в Северном.
Общее количество жертв в области от начала полномасштабного вторжения:
- 1878 погибли,
- 4679 раненых.
Точное количество погибших и раненых в Мариуполе и Волновахе пока установить невозможно.
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