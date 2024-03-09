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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Донецкой области ранения получили 9 человек из-за вражеских обстрелов

В Донецкой области ранения получили 9 человек из-за вражеских обстрелов

Киев  •  УНН

9 марта 2024, 06:28  •  2253 просмотра

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Девять жителей Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов 8 марта.

В течение 8 марта от обстрелов со стороны армии РФ в Донецкой области ранения получили девять жителей в области. Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

По его информации, ранения получили:

  • два человека в Мирнограде,
  • два человека в Новогродовке
  • два человека в Сиверске,
  • один человек в Шахматном,
  • один человек в Бердичах
  • один человек в Северном.

Общее количество жертв в области от начала полномасштабного вторжения:

  • 1878 погибли,
  • 4679 раненых.

Точное количество погибших и раненых в Мариуполе и Волновахе пока установить невозможно.

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