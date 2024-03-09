В Донецкой области ранения получили 9 человек из-за вражеских обстрелов

В течение 8 марта от обстрелов со стороны армии РФ в Донецкой области ранения получили девять жителей в области. Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

По его информации, ранения получили:

два человека в Мирнограде,

два человека в Новогродовке

два человека в Сиверске,

один человек в Шахматном,

один человек в Бердичах

один человек в Северном.

Общее количество жертв в области от начала полномасштабного вторжения:

1878 погибли,

4679 раненых.

Точное количество погибших и раненых в Мариуполе и Волновахе пока установить невозможно.

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