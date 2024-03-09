На Донеччині поранення отримали 9 людей через ворожі обстріли
Київ • УНН
Дев'ять мешканців Донецької області отримали поранення внаслідок російських обстрілів 8 березня.
Упродовж 8 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині поранення отримали дев'ятеро жителів в області. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
За його інформацією, поранення отримали:
- двоє людей у Мирнограді,
- двоє людей у Новогродівці
- двоє людей у Сіверську,
- одна людина у Шаховому,
- одна людина у Бердичах
- одна людина у Північному.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1878 загинули,
- 4679 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
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