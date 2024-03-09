На Харківщині ворог обстріляв 18 сіл і міст з артилерії та мінометів, є загиблі
Київ • УНН
За минулу добу 18 населених пунктів Харківської області зазнали ворожих артилерійських та мінометних обстрілів, зокрема авіаударів по Вовчанську, Синьківці, Табаївці та Берестовому, що призвело до жертв серед мирного населення, руйнувань житлових кварталів та навчальних закладів.
На Харківщині за добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 18 населених пунктів Харківщини: Кругляківка, Красне, Козача Лопань, Вовчанськ, Нескучне та ін. Авіаудари ворог наносив по Вовчанську, Синьківці, Табаївці, Берестовому. Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
Об 11:20 у Вовчанську росіяни завдавали ударів по житловому сектору та освітнім закладам. Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на першому поверсі двоповерхової будівлі дитсадка. Також пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди та будівля ще одного навчального закладу.
Під час повернення з ліквідації пожежі у Вовчанську пожежний автомобіль потрапив під скид боєприпасу з БПЛА. Особовий склад з шести рятувальників не зазнав поранень.
О 13:30 у Вовчанську внаслідок удару з дронів пошкоджений службовий поліцейський автомобіль.
О 15:45 у м. Вовчанськ ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Загинули 53-річний чоловік та 48-річна жінка.
01:00 у м. Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу зруйновано приватне домоволодіння. Інформація щодо потерпілих не надходила.
На Донеччині поранення отримали 9 людей через ворожі обстріли09.03.24, 08:28 • 44012 переглядiв