На Харьковщине после вражеского обстрела возник пожар, который позже ликвидировали пожарные. К сожалению, в результате агрессии оккупантов, предварительно, погибла 70-летняя женщина. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В Харьковской области днем захватчики совершили обстрел частного сектора села Москалевка Старосалтовской громады Чугуевского района. В результате вражеской атаки были повреждены несколько домов, хозяйственные постройки и автомобиль. На месте происшествия возникло несколько очагов возгорания.

Впрочем спасатели ликвидировали пламя. В ликвидации пожара приняли участие три единицы техники, 12 спасателей и медицинский расчет ГСЧС.

По предварительным данным, в результате обстрела погибла 70-летняя женщина.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог сконцентрував у районах Глибокого та Вовчанська - ОТУ "Харків"