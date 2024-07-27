В селе Москалевка Харьковской области оккупанты обстреляли частный сектор. В результате атаки повреждены дома и автомобиль, возник пожар, который ликвидировали спасатели. Предварительно погибла 70-летняя женщина.
На Харьковщине после вражеского обстрела возник пожар, который позже ликвидировали пожарные. К сожалению, в результате агрессии оккупантов, предварительно, погибла 70-летняя женщина. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
В Харьковской области днем захватчики совершили обстрел частного сектора села Москалевка Старосалтовской громады Чугуевского района. В результате вражеской атаки были повреждены несколько домов, хозяйственные постройки и автомобиль. На месте происшествия возникло несколько очагов возгорания.
Впрочем спасатели ликвидировали пламя. В ликвидации пожара приняли участие три единицы техники, 12 спасателей и медицинский расчет ГСЧС.
По предварительным данным, в результате обстрела погибла 70-летняя женщина.
На Харківському напрямку основні зусилля ворог сконцентрував у районах Глибокого та Вовчанська - ОТУ "Харків"27 июля 2024, 09:58 • 35303 просмотра