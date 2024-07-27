В операционной зоне ОТГ «Харьков» по состоянию на 10:00 27 июля ситуация остается сложной и напряженной. Основные усилия враг сконцентрировал в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск. Впрочем Силы обороны контролируют ситуацию. Об этом в субботу сообщили в ОТГ «Харьков», передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки российские оккупанты не оставляли попыток вклиниться в нашу оборону, пытаясь выбить украинские подразделения из занятых рубежей. Пытаясь восстановить утраченное положение, основные усилия враг сконцентрировал в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск - говорится в сообщении.

Также сообщается, что противник осуществляет переформирование штурмовых групп и активно ведет воздушную разведку, продолжает искать слабые места в нашей обороне.

С целью усиления передовых позиций враг осуществил перемещение нескольких групп в районе населенного пункта Сотницкий Казачок.

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За прошедшие сутки произошло 10 боевых столкновений. Враг нанес в направлении позиций наших войск 16 авиационных ударов, использовав 24 КАБа. Целили районы населенных пунктов Липцы, Глубокое, Волчанск, Волчанские хутора, Тихое.

Оккупанты нанесли 36 ударов дронами-камикадзе и совершили 458 обстрелов позиций Сил обороны Украины.

С начала этих суток произошло 2 боевых столкновения в районе населенного пункта Глубокое.

Как отмечается, силы обороны Украины продолжают эффективно уничтожать живую силу и военную технику российских оккупантов.

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составили 88 человек.

Также на этом направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 16 единиц вооружения и военной техники, в частности: 3 артиллерийских системы, 6 автомобилей, 2 единицы специальной техники, 5 БпЛА.

Уничтожено:

70 укрытий личного состава противника,;

2 пункта хранения боеприпасов.



«Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации», - отметили в ОТГ „Харьков“.

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