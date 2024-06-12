ДТП с участием пассажирского микроавтобуса произошло в Харьковской области, водитель скончался на месте происшествия, следователи открыли уголовное производство, сообщили в полиции области в среду, пишет УНН.

Детали

"12 июня около 12:25 в поселке Песочин пассажирский автобус "Mercedes-Benz Sprinter" под управлением 36-летнего мужчины выехал за пределы проезжей части на правую обочину", - отметили в полиции.

"Водитель автомобиля скончался на месте происшествия, 60-летняя пассажирка с ушибами госпитализирована в больницу", - указали правоохранители.

Сообщается, что медики также осмотрели 7-летнего мальчика, который получил острую реакцию на стресс. Другие пассажиры от госпитализации отказались.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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