На Харківщині в аварію потрапив пасажирський мікроавтобус: водій загинув, пасажирку травмовано
Київ • УНН
Аварія пасажирського мікроавтобуса в Харківській області призвела до загибелі водія та травмування пасажирки, що стало приводом для кримінального розслідування.
ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса сталася у Харківській області, водій помер на місці події, слідчі відкрили кримінальне провадження, повідомили в поліції області у середу, пише УНН.
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"12 червня близько 12:25 у селищі Пісочин пасажирський автобус "Mercedes-Benz Sprinter" під керуванням 36-річного чоловіка виїхав за межі проїжджої частини на праве узбіччя", - зазначили у поліції.
"Водій автомобіля помер на місці події, 60-річна пасажирка із забоями госпіталізована до лікарні", - вказали правоохоронці.
Повідомляється, що медики також оглянули 7-річного хлопця, який отримав гостру реакцію на стрес. Інші пасажири від госпіталізації відмовилися.
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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