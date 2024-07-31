В Харьковской области работника ТЦК отстранили от исполнения обязанностей по подозрению в вымогательстве взятки от руководителей бара-ресторана. Его задержали во время получения части денег в обмен на фиктивные документы, которые бы «гарантировали» руководителям заведения отсрочку от мобилизации, сообщила пресс-служба Харьковского ОТЦК и СП, передает УНН.

Детали

Как установило следствие, в начале июня работник одного РТЦК и СП требовал взятку у руководителей харьковского бара-ресторана. За 1500 долларов США и персональную карточку с постоянной скидкой на услуги он обещал не препятствовать работе заведения и не осуществлять мобилизационных мероприятий в отношении его работников и посетителей.

Также, как сообщается работник ТЦК пообещал обеспечить персонал ресторана фиктивными документами, которые бы «гарантировали» им отсрочку от мобилизации.

Мужчина был задержан «на горячем» во время получения части неправомерной выгоды в виде скидочной карты в обмен на фиктивные документы. Ему сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды.

Подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей.

«Подозреваемый работник ВСУ отстранен от исполнения служебных обязанностей. По итогам досудебного расследования и в соответствии с судебным решением будут приняты необходимые дисциплинарные и кадровые меры», - рассказали в областном ТЦК.

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