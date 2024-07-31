Во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки отреагировали на опубликованное в соцсети видео конфликта между их работниками и мужчиной в палате больницы в Дрогобыче. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Львовского областного ТЦК и СП в Facebook.

Детали

Как рассказали в ТЦК, мужчина накануне отказался от прохождения военно-врачебной комиссии. Двое военнослужащих вместе с юристом прибыли в больницу чтобы составить протокол из-за его отказа.

Врачи предоставили разрешение на общение с гражданином. Никаких предостережений по медицинским причинам для коммуникации с лицом не было. Зато мужчина вел себя неадекватно, игнорировал любые попытки диалога с ним и провоцировал военнослужащих на конфликт -заявили в областном ТЦК.

В центре также отметили, что заявление мужчины, что его якобы избили военнослужащие ТЦК и полицейские, не соответствует действительности.

Также в ТЦК рассказали, что военнослужащие прошли тяжелые бои на Луганщине, Донетчине и Херсонщине. Их перевели на службу в ТЦК по состоянию здоровья.

Дополнение

Стоит отметить, что видео конфликта представителей ТЦК и мужчины в больнице в Дрогобыче уже удалили в соцсети.

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