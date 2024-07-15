В связи с высоким потреблением электроэнергии, вызванным жарой, 15 июля в отдельных районах Харьковской области были введены аварийные отключения электроэнергии, чтобы избежать перегрузки региональных электросетей.
Днем, 15 июля, на Харьковщине вынужденно ввели аварийные отключения света. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Укрэнерго".
Детали
В компании отмечают, что аварийные отключения - только в отдельных частях региона.
В отдельных районах Харьковщины применены аварийные отключения в сетях облэнерго. В других районах области действуют плановые графики отключений
Отмечается, что такое решение приняли во избежание перегрузки сетей облэнерго.
Напомним
Как заявили в НЭК "Укрэнерго" потребление электроэнергии из-за жары достигло максимума, графики отключений действуют в течение всех суток, и с 16 часов их будет больше.
Импорта электроэнергии будет меньше, ведь жара повлияла на потребление и в соседних странах.