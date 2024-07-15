Днем, 15 июля, на Харьковщине вынужденно ввели аварийные отключения света. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Укрэнерго".

Детали

В компании отмечают, что аварийные отключения - только в отдельных частях региона.

В отдельных районах Харьковщины применены аварийные отключения в сетях облэнерго. В других районах области действуют плановые графики отключений - говорится в заявлении "Укрэнерго".

Отмечается, что такое решение приняли во избежание перегрузки сетей облэнерго.

Напомним

Как заявили в НЭК "Укрэнерго" потребление электроэнергии из-за жары достигло максимума, графики отключений действуют в течение всех суток, и с 16 часов их будет больше.

Импорта электроэнергии будет меньше, ведь жара повлияла на потребление и в соседних странах.