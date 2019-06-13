В Харьковской области завербованный Россией мужчина пытался совершить теракт

"Оперативники спецслужбы совместно с бойцами спецподразделения СБУ "А" задержали жителя Харьковской области после закладки и попытки приведения в действие взрывного устройства на территории комплекса водоподготовки "Днепр" КП "Харьковводоканал" в поселке Краснопавловка. По словам задержанного, в феврале 2019 года он был завербован сотрудниками ФСБ РФ в г. Белгород (Россия) и совершил это преступление по их задачи", - говорится в сообщении.

Диверсант заложил взрывчатку в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды и, в случае повреждения, восстановлению не подлежит. По предварительным данным, мощность взрывчатки эквивалентна двум килограммам тротила", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что взрыв мог привести к дестабилизации социально-экономической обстановки в регионе из-за прекращения водоснабжения в городах Харьков и Лозовая.

Гражданину Украины объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ст.113 ( "Диверсия") Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Запорожье правоохранители предотвратили мощный теракт, который пытался устроить мужчина, приехавший из Донецка.