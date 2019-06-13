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На Харківщині завербований Росією чоловік намагався вчинити теракт

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. На Харківщині правоохоронці запобігли теракту на території комплексу водопідготовки "Дніпро" КП "Харківводоканал", який намагався влаштувати чоловік, якого завербували співробітниками ФСБ РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

На Харківщині завербований Росією чоловік намагався вчинити теракт

"Оперативники спецслужби спільно з бійцями спецпідрозділу СБУ "А" затримали мешканця Харківської області після закладення та спроби приведення у дію вибухового пристрою на території комплексу водопідготовки "Дніпро" КП "Харківводоканал" у селищі Краснопавлівка. Зі слів затриманого, у лютому 2019 року він був завербований співробітниками ФСБ РФ у м Бєлгород (Росія) та здійснив цей злочин за їх завданням", - йдеться в повідомленні.

Диверсант заклав вибухівку у безпосередній близькості до ємності із хлором, яка технологічно задіяна в системі очищення води та, у разі пошкодження, відновленню не підлягає. За попередніми даними, потужність вибухівки еквівалентна двом кілограмам тротилу", - зазначається у повідомленні.

Також, повідомляється, що вибух міг призвести до дестабілізації соціально-економічної обстановки в регіоні через припинення водопостачання у містах Харків та Лозова.

Громадянину України оголошено підозру про скоєння злочину, передбаченого ст.113 ("Диверсія") Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Запоріжжі правоохоронці запобігли потужному теракту, який намагався влаштувати чоловік, який приїхав з Донецька.

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