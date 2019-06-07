Чоловік намагався влаштувати теракт біля дитячого майданчика
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У Запоріжжі правоохоронці запобігли потужному теракту, який намагався влаштувати чоловік, який приїхав з Донецька. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.
У Запоріжжі чоловік, який приїхав з Донецька, заклав в сміттєвий бак неподалік багатоповерхового будинку та дитячого майданчику вибухівку. Активувати вибуховий пристрій чоловік планував за допомогою телефонного дзвінка. Проте правоохоронці оперативно відреагували та змогли його знешкодити. Місцевих жителів евакуювали, а територію огородили.
Зловмисник намагався активувати вибухівку, проте через новини зрозумів, що щось йде не так, тому вирішив повернувся на місце, тоді його і затримали.
Також у СБУ повідомили, що процес закладання вибухівки зафіксували на відео та фото. Наразі правоохоронці допитують затриманого. На думку співробітників СБУ, чоловік невипадково обрав місце для вибуху, адже сміттєвий бак може збільшити його потужність. Зона ураження встановленої вибухівки - близько 10 метрів.
Зазначимо, що вибуховий пристрій вже розмінували, тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва затримали чоловіка з гранатою в сумці.