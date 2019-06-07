Мужчина пытался устроить теракт возле детской площадки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В Запорожье правоохранители предотвратили мощный теракт, который пытался устроить мужчина, который приехал из Донецка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
В Запорожье мужчина, который приехал из Донецка, заложил в мусорный бак возле многоэтажного дома и детской площадки взрывчатку. Активировать взрывное устройство мужчина планировал с помощью телефонного звонка. Однако правоохранители оперативно отреагировали и смогли его обезвредить. Местных жителей эвакуировали, а территорию оградили.
Злоумышленник пытался активировать взрывчатку, однако из новостей понял, что что-то идет не так, поэтому решил вернулся на место, тогда его и задержали.
Также в СБУ сообщили, что процесс закладки взрывчатки зафиксировали на видео и фото. Правоохранители допрашивают задержанного. По мнению сотрудников СБУ, мужчина не случайно выбрал место для взрыва, ведь мусорный бак может увеличить его мощность. Зона поражения установленной взрывчатки - около 10 метров.
Отметим, что взрывное устройство уже разминировали, продолжаются следственные действия.
Напомним, в Днепровском районе Киева задержали мужчину с гранатой в сумке.