В Харьковской области обнаружили схрон с тротиловыми шашками и реактивными противотанковыми гранатами
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Харьковской области правоохранители обнаружили схрон с тротиловыми шашками, реактивными противотанковыми гранатами, боеприпасами и почти 62 тысячами патронами разного калибра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"Оперативники получили информацию о хранении большого количества оружия в одном из районов области. Впоследствии оперативники вместе со следователями следственного управления областной полиции и сотрудниками прокуратуры установили место схрона - гараж в городе Люботин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на протяжении 28 и 29 августа правоохранители с привлечением взрывотехнической службы проводили санкционированный обыск, в ходе которого обнаружили много боеприпасов.
"В частности в подвальном помещении гаража изъяли 472 корпуса ручных гранат различного типа, 480 запалов типа "УЗРГМ", 668 гранатометных выстрелов различного типа, 121 пусковых ракетных двигателей, 49 реактивных противотанковых гранат различного типа, 66 ручных дымовых гранат. Также изъято 20 сигнальных, осветительных , минометных и противопехотных мин, выстрел с осколочно-фугасным снарядом", - добавляется в сообщении.
Кроме того, среди изъятого - 55 ящиков с патронами различного калибра, а это почти 62 тысячи патронов, а также 20 тротиловых шашек общим весом 5 кг. Также изъято 7 кг пластида, 1,5 кг другого взрывчатого вещества, взрывные устройства, другие боеприпасы и вспомогательные военные средства.
Сейчас устанавливается происхождение изъятых боеприпасов и круг лиц, причастных к организации незаконного хранения боеприпасов и оружия. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Донецкой области схрон с большим количеством оружия и боеприпасов.