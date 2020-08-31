На Харківщині виявили схрон із тротиловими шашками та реактивними протитанковими гранатами
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. На Харківщині правоохоронці виявили схрон із тротиловими шашками, реактивними протитанковими гранатами, боєприпасами та майже 62 тисячами набоями різного калібру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
"Оперативники отримали інформацію про зберігання великої кількості зброї в одному з районів області. Згодом оперативники разом зі слідчими слідчого управління обласної поліції та працівниками прокуратури встановили місце схрону - гараж у місті Люботин", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що упродовж 28 та 29 серпня правоохоронці із залученням вибухотехнічної служби проводили санкціонований обшук, в ході якого виявили багато боєприпасів.
"Зокрема в підвальному приміщенні гаража вилучили 472 корпуси ручних гранат різного типу, 480 запалів типу "УЗРГМ", 668 гранатометних пострілів різного типу, 121 пускових ракетних двигунів, 49 реактивних протитанкових гранат різного типу, 66 ручних димових гранат. Також вилучено 20 сигнальних, освітлювальних, мінометних та протипіхотних мін, постріл з осколковим фугасним снарядом", - додається у повідомленні.
Крім того, серед вилученого – 55 ящиків з набоями різного калібру, а це майже 62 тисячі набоїв, а також 20 тротилових шашок загальною вагою 5 кг. Також вилучено 7 кг пластиду, 1,5 кг іншої вибухової речовини, підривні пристрої, інші боєприпаси та допоміжні військові засоби.
Наразі встановлюється походження вилучених боєприпасів та коло осіб, причетних до організації незаконного зберігання боєприпасів та зброї. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України виявили на Донеччині схрон з великою кількістю зброї та боєприпасів.