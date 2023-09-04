В Харьковской области у женщины из глаза извлекли паразита

Детали

"В августе 2023 года в городе Мерефа Харьковского района зарегистрирован случай дирофиляриоза у женщины 1956 года рождения. Больная обратилась за медицинской помощью в учреждение здравоохранения с жалобами на покраснение левого глаза, ощущение боли и наличия инородного тела в глазу", - сообщили в центре.

Как отмечается, в этот же день больной, после обследования, провели операцию и удалили нематоду, которая определена в бактериологической лаборатории учреждения как дирофилярия размером 8,5 см.

В очаге, по месту жительства больной, провели эпидемиологическое и энтомологическое обследование и ввели комплекс противоэпидемических мероприятий.

Справочно

Дирофиляриоз - трансмиссивное паразитарное заболевание, которое передается через укусы кровососущих насекомых, в основном комаров. Заражение дирофиляриозом происходит в период активного нападения насекомых, во время укуса которых в организм человека попадают личинки паразита, которые медленно растут.