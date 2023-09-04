На Харківщині у жінки з ока витягли паразита
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У жінки з міста Мерефа Харківської області з ока витягли нематоду розміром 8,5 см, повідомили у понеділок у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пише УНН.
Деталі
"У серпні 2023 року в місті Мерефа Харківського району зареєстровано випадок дирофіляріозу у жінки 1956 року народження. Хвора звернулася за медичною допомогою до закладу охорони здоров’я зі скаргами на почервоніння лівого ока, відчуття болі та наявності стороннього тіла в оці", - повідомили у центрі.
Як зазначається, у цей же день хворій, після обстеження, провели операцію і видалили нематоду, яка визначена в бактеріологічній лабораторії установи як дирофілярія розміром 8,5 см.
В осередку, за місцем проживання хворої, провели епідеміологічне та ентомологічне обстеження та запровадили комплекс протиепідемічних заходів.
Довідково
Дирофіляріоз - трансмісивне паразитарне захворювання, яке передається через укуси кровосисних комах, здебільшого комарів. Зараження дирофіляріозом відбувається у період активного нападу комах, під час укусу яких в організм людини потрапляють личинки паразита, які повільно ростуть.