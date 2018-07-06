В Харьковской области в лесополосе обнаружили схрон с гранатометами

Как сообщили правоохранители, 5 июля, около 22:50, в Купянский отдела полиции обратился 39-летний житель села Кисловка. Мужчина сообщил, что во время прогулки в лесополосе обнаружил предметы, внешне похожие на гранатометы.

"Работники следственно-оперативной группы обнаружили на земле 5 единиц оружия с маркировкой, которая была изъята и направлена ​​на экспертизу. Сейчас работники полиции устанавливают происхождение гранатометов и лиц, причастных к незаконному обращению с оружием ", - сообщили в полиции.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Как ранее сообщал УНН, вблизи г. Борисполь в Киевской области СБУ обнаружила арсенал оружия и боеприпасов.