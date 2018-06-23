СБУ викрила схованку зі зброєю та снарядами до важкої артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Поблизу м.Бориспіль у Київській області СБУ виявила арсенал зброї та боєприпасів. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“Співробітники СБУ у рамках комплексу заходів із протидії незаконному обігу зброї та попередження терористично-диверсійної діяльності виявили на Київщині арсенал важкої зброї та боєприпасів. Замаскована схованка знаходилася у лісопосадці на глибині одного метра неподалік одного з сіл Бориспільского району Київської області”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, оперативники спецслужби вилучили зі схрону:
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- 12 гранат РГД-5,
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- 1 гранату РГО,
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- 66 гранатометних пострілів до підствольного гранатомета,
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- 3 гранатомети РПГ-22,
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- 15 РПГ-7,
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- 1 РПГ-18,
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- 17 мін 76-го калібру,
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- велику кількість патронів різного калібру,
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- 2 до УЗРГМ,
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- 20 маршових двигунів до ручного гранатомета РПГ-7,
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- 6 40-мм освітлюваних патронів та 1 сигнальний патрон.
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Крім того, поблизу схрону на асфальтному покритті траси співробітники СБУ виявили нанесені фарбою відповідні позначки, які допомогли б зловмисникам знайти місце схованки.
За даним фактом ГСУ СБУ відкрило кримінальне провадження за ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення організаторів схованки та шляхів надходження засобів ураження на територію столичного регіону.
Нагадаємо, контррозвідка СБУ попередила реалізацію радіоактивної речовини Радій-226.