На Харківщині у лісосмузі виявили схрон з гранатометами
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. В Харківській області місцевий мешканець під час прогулянки виявив п’ять гранатометів. Про це повідомив відділ комунікації поліції в Харківській області, передає УНН.
Як повідомили правоохоронці, 5 липня, близько 22:50, до Куп’янського відділу поліції звернувся 39-річний мешканець села Кислівка. Чоловік повідомив, що під час прогулянки в лісосмузі виявив предмети, зовні схожі на гранатомети.
“Працівники слідчо-оперативної групи виявили на землі 5 одиниць зброї із маркуванням, яка була вилучена та направлена на експертизу. Зараз працівники поліції встановлюють походження гранатометів та осіб, причетних до незаконного поводження зі зброєю”, — повідомили у поліції.
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.
Як раніше повідомляв УНН, поблизу м. Бориспіль у Київській області СБУ виявила арсенал зброї та боєприпасів.