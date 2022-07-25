В Харьковской области арестовали активы бизнесмена из беларуси на более 112 млн гривен

Детали

Расследование проводилось в рамках уголовного производства по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса). По предварительным данным, основной вид деятельности данного предприятия – изготовление измерительных приборов, инструментов для исследования и навигации.

Цитата

«С целью предотвращения отчуждения имущества и проведения любых других операций Киевский районный суд города Харькова наложил арест на белорусскую долю корпоративных прав предприятия и недвижимость площадью более 20 000 кв. стоимостью свыше 82 млн грн, которые уже переданы в АРМА. Также наложен арест на изъятое в ходе обыска имущество на общую сумму более 30 млн грн», - говорится в сообщении.

Суд наложил арест на белорусскую долю корпоративных прав предприятия и недвижимость площадью более 20 000 кв. стоимостью свыше 82 млн грн, которые уже переданы в АРМА. Также наложен арест на изъятое в ходе обыска имущество на общую сумму более 30 млн грн. Общая стоимость арестованных активов более 112 млн грн.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Дополнение

Государственное бюро расследований сообщает, что на имущество депутата-изменника Алексея Ковалева наложен арест.