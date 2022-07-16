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На майно екс-"слуги" Ковальова на майже 5 мільйонів наклали арешт: зачепило і телеканал

На майно екс-"слуги" Ковальова на майже 5 мільйонів наклали арешт: зачепило і телеканал

Київ • УНН

 • 161874 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Державне бюро розслідувань повідомлє, що на майно депутата-зрадника Олексія Ковальова накладено арешт, пише УНН.

Цитата

"За матеріалами ДБР суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн гривень. Однією з юридичних осіб, 100 % статутного капіталу якої арештовано, є ТОВ «ТРК «Інтеррадіо» - український інформаційно-розважальний телеканал «4 канал»", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У квітні працівники ДБР відкрили кримінальне провадження стосовно народного депутата Ковальова, який після повномасштабного вторгнення російської федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам.

3 травня народного депутата Олексія Ковальова виключили з фракції "Слуги народу" у Верховній Раді.

Генеральний прокурор повідомила йому про підозру 6 липня.

Екс-"слугу" Ковальова заочно арештували і оголосили у розшук.

Українські Національні Новини

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