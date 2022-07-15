Екс-"слугу" Ковальова заочно арештували і оголосили у розшук - ДБР

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"За клопотанням ДБР народному депутату України Олексію Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Депутата оголошено в розшук", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У ДБР нагадали, що Генеральний прокурор на підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів повідомила йому про підозру 6 липня.

Працівники ДБР у квітні відкрили кримінальне провадження стосовно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення російської федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам, зазначили у бюро.

Під час розслідування, як вказано, встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора - "уряді Херсонської області".

Також народний депутат 8 червня на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України з метою здійснення впливу на громадськість та маніпуляцію свідомості, додали у ДБР.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору).

Йому загрожує покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Досудове розслідування триває.

Доповнення

Олексій Ковальов у 2019 році був обраний народним депутатом 9-го скликання по 186-у округу (Херсонська область) від партії "Слуга народу".

Після початку широкомасштабної війни Ковальов поїхав в окуповану Херсонську область. 28 квітня 2022 року партія "Слуга народу" звернулася до Генерального прокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова із закликом "ретельно та всебічно розслідувати всі факти та обставини його перебування на тимчасово захопленій території та його спілкування із окупаційними військами".

3 травня 2022 року народного депутата Олексія Ковальова виключили зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу" у Верховній Раді.

Проти народного депутата Олексія Ковальова було розпочато кримінальне провадження.

Згодом стало відомо про підрив автівки депутата Олексія Ковальова на окупованій Херсонщині. Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив це.

Інформацію про те, що народний депутат Олексій Ковальов нібито “загинув” в результаті вибуху автомобіля на окупованій території Херсонщини поширили 22 червня у ЗМІ. Однак, згодом росЗМІ показали відео з Ковальовим на лікарняному ліжку, де він каже, що живий.