Очільник ГУР підтвердив підрив автівки колаборанта Ковальова на Херсонщині

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“Я можу підтвердити, щ обула здійснена певна дія. Автомобіль точно підірваний. В якому саме стані зараз находиться цей колаборант і зрадник (Ковальов — ред.)— ми ще з’ясовуємо”, — сказав Буданов.

Раніше

Інформацію про те, що народний депутат Олексій Ковальов нібито “загинув” в результаті вибуху автомобіля на окупованій території Херсонщини поширили 22 червня у ЗМІ.

Водночас, “Радіо Свобода” з посиланням на джерела повідомила, що інформація про “смерть” депутата Олексія Ковальова на окупованій Херсонщині, за попередніми даними, є “фейком”.