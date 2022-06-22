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Очільник ГУР підтвердив підрив автівки колаборанта Ковальова на Херсонщині

Очільник ГУР підтвердив підрив автівки колаборанта Ковальова на Херсонщині

Київ • УНН

 • 144396 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив підрив автівки депутата Олексія Ковальова на окупованій Херсонщині. Про це він повідомив в ефірі всеукраїнського телемарафону, пише УНН.

Цитата

“Я можу підтвердити, щ обула здійснена певна дія. Автомобіль точно підірваний. В якому саме стані зараз находиться цей колаборант і зрадник (Ковальов — ред.)— ми ще з’ясовуємо”, — сказав Буданов.

Раніше

Інформацію про те, що народний депутат Олексій Ковальов нібито “загинув” в результаті вибуху автомобіля на окупованій території Херсонщини поширили 22 червня у ЗМІ.

Водночас, “Радіо Свобода” з посиланням на джерела повідомила, що інформація про “смерть” депутата Олексія Ковальова на окупованій Херсонщині, за попередніми даними, є “фейком”.

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