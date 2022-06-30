Після підриву на Херсонщині: підозрюваний у колабораціонізмі екс-"слуга" Ковальов вижив і записав відео

ukru
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 47799 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 93668 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 146821 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 146684 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 154383 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 137986 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 111005 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 105777 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 287804 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 153401 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.3 м/с
93 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 96595 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 65885 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 141603 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 56603 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 39427 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 141541 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 287787 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 552455 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 497839 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 699788 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 22073 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 65885 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 96595 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 137673 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 151564 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Після підриву на Херсонщині: підозрюваний у колабораціонізмі екс-"слуга" Ковальов вижив і записав відео

Після підриву на Херсонщині: підозрюваний у колабораціонізмі екс-"слуга" Ковальов вижив і записав відео

Київ • УНН

 • 134460 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Народний депутат Олексій Ковальов, виключений зі "Слуги народу" за підозру у співпраці з російськими окупантами, вперше зʼявився на відео після підриву його авто на захопленій загарбниками Херсонщині. Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ, інформує УНН.

Деталі

Ковальов, лежачи на лікарняному ліжку, заявив, що проти нього скоєно "диверсію спеціальних служб України", а також, що буде далі працювати на своєму виборчому окрузі - "до завершення моїх повноважень у 2023 році".

"Планую приступити до своїх обов’язків з понеділка", - заявив він.

Довідка

Олексій Ковальов у 2011 році закінчив Національний університет Одеська юридична академія за спеціальністю "правознавство". У 2019 році був обраний народним депутатом 9-го скликання по 186-у округу (Херсонська область) від партії "Слуга народу".

Після початку широкомасштабної війни Ковальов поїхав в окуповану Херсонську область. 28 квітня 2022 року партія "Слуга народу" звернулася до Генерального прокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова із закликом "ретельно та всебічно розслідувати всі факти та обставини його перебування на тимчасово захопленій території та його спілкування із окупаційними військами".

3 квітня 2022 року народного депутата Олексія Ковальова виключили зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу" у Верховній Раді. До цього партія призупинила членство Олексія Ковальова у своїй фракції через підозру в державній зраді. Партія попросила правоохоронців розслідувати, чи став Ковальов на бік росії у Херсонській області.

Доповнення 

Проти народного депутата Олексія Ковальова, який ймовірно перейшов на сторону окупанта, розпочато кримінальне провадження.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив підрив автівки депутата Олексія Ковальова на окупованій Херсонщині. Інформацію про те, що народний депутат Олексій Ковальов нібито “загинув” в результаті вибуху автомобіля на окупованій території Херсонщини поширили 22 червня у ЗМІ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$85,119.90
Золото
$3,138.91
Tesla
$274.21
Brent
$74.57
S&P 500
$5,628.42
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,915.71