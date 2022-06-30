Після підриву на Херсонщині: підозрюваний у колабораціонізмі екс-"слуга" Ковальов вижив і записав відео
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Народний депутат Олексій Ковальов, виключений зі "Слуги народу" за підозру у співпраці з російськими окупантами, вперше зʼявився на відео після підриву його авто на захопленій загарбниками Херсонщині. Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ, інформує УНН.
Деталі
Ковальов, лежачи на лікарняному ліжку, заявив, що проти нього скоєно "диверсію спеціальних служб України", а також, що буде далі працювати на своєму виборчому окрузі - "до завершення моїх повноважень у 2023 році".
"Планую приступити до своїх обов’язків з понеділка", - заявив він.
Довідка
Олексій Ковальов у 2011 році закінчив Національний університет Одеська юридична академія за спеціальністю "правознавство". У 2019 році був обраний народним депутатом 9-го скликання по 186-у округу (Херсонська область) від партії "Слуга народу".
Після початку широкомасштабної війни Ковальов поїхав в окуповану Херсонську область. 28 квітня 2022 року партія "Слуга народу" звернулася до Генерального прокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова із закликом "ретельно та всебічно розслідувати всі факти та обставини його перебування на тимчасово захопленій території та його спілкування із окупаційними військами".
3 квітня 2022 року народного депутата Олексія Ковальова виключили зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу" у Верховній Раді. До цього партія призупинила членство Олексія Ковальова у своїй фракції через підозру в державній зраді. Партія попросила правоохоронців розслідувати, чи став Ковальов на бік росії у Херсонській області.
Доповнення
Проти народного депутата Олексія Ковальова, який ймовірно перейшов на сторону окупанта, розпочато кримінальне провадження.
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив підрив автівки депутата Олексія Ковальова на окупованій Херсонщині. Інформацію про те, що народний депутат Олексій Ковальов нібито “загинув” в результаті вибуху автомобіля на окупованій території Херсонщини поширили 22 червня у ЗМІ.