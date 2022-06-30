После подрыва в Херсонской области: подозреваемый в коллаборационизме экс-"слуга" Ковалев выжил и записал видео
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Народный депутат Алексей Ковалев, исключенный из "Слуги народа" за подозрение в сотрудничестве с российскими оккупантами, впервые появился на видео после подрыва его авто на захваченной Херсонщине. Об этом сообщают пропагандистские росСМИ, информирует УНН.
Детали
Ковалев, лежа на больничной койке, заявил, что против него совершена "диверсия специальных служб Украины", а также, что будет дальше работать на своем избирательном округе - "до завершения моих полномочий в 2023 году".
"Планирую приступить к своим обязанностям с понедельника", - заявил он.
Справка
Алексей Ковалев в 2011 году окончил Национальный университет Одесская юридическая академия по специальности "правоведение". В 2019 году был избран народным депутатом 9-го созыва по 186-му округу (Херсонская область) от партии "Слуга народа".
После начала широкомасштабной войны Ковалев уехал в оккупированную Херсонскую область. 28 апреля 2022 года партия "Слуга народа" обратилась к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и главе СБУ Ивану Баканову с призывом "тщательно и всесторонне расследовать все факты и обстоятельства его пребывания на временно захваченной территории и его общения с оккупационными войсками".
3 апреля 2022 года народный депутат Алексей Ковалев был исключен из состава депутатской фракции политической партии "Слуга Народа" в Верховной Раде. До этого партия приостановила членство Алексея Ковалева в своей фракции из-за подозрения в государственной измене. Партия попросила правоохранителей расследовать, стал ли Ковалев на сторону рф в Херсонской области.
Дополнение
Против народного депутата Алексея Ковалева, предположительно перешедшего на сторону оккупанта, начато уголовное производство.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил подрыв автомобиля депутата Алексея Ковалева на оккупированной Херсонщине. Информацию о том, что народный депутат Алексей Ковалев якобы “погиб” в результате взрыва автомобиля на оккупированной территории Херсонщины распространили 22 июня в СМИ.