На имущество экс-"слуги" Ковалева почти на 5 миллионов наложили арест: зацепило и телеканал
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Государственное бюро расследований сообщает, что на имущество депутата-изменника Алексея Ковалева наложен арест, пишет УНН.
Цитата
"По материалам ГБР суд арестовал имущество депутата-изменника Алексея Ковалева для его дальнейшей конфискации в пользу государства. В частности, арестованы доли фигуранта в уставных капиталах 3 юридических лиц, а также его банковские счета. Общая стоимость корпоративных прав составляет более 4,7 млн гривен. Одним из юридических лиц, 100% уставного капитала которого арестовано, является ООО «ТРК «Интеррадио» - украинский информационно-развлекательный телеканал «4 канал»", - говорится в сообщении.
Дополнение
В апреле сотрудники ГБР открыли уголовное производство в отношении народного депутата Ковалева, который после полномасштабного вторжения российской федерации находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.
3 мая народного депутата Алексея Ковалева исключили из фракции "Слуги народа" в Верховной Раде.
Генеральный прокурор сообщила ему о подозрении 6 июля.
Экс-"слугу" Ковалева заочно арестовали и объявили в розыск.