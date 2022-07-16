На имущество экс-"слуги" Ковалева почти на 5 миллионов наложили арест: зацепило и телеканал

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"По материалам ГБР суд арестовал имущество депутата-изменника Алексея Ковалева для его дальнейшей конфискации в пользу государства. В частности, арестованы доли фигуранта в уставных капиталах 3 юридических лиц, а также его банковские счета. Общая стоимость корпоративных прав составляет более 4,7 млн гривен. Одним из юридических лиц, 100% уставного капитала которого арестовано, является ООО «ТРК «Интеррадио» - украинский информационно-развлекательный телеканал «4 канал»", - говорится в сообщении.

Дополнение

В апреле сотрудники ГБР открыли уголовное производство в отношении народного депутата Ковалева, который после полномасштабного вторжения российской федерации находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.

3 мая народного депутата Алексея Ковалева исключили из фракции "Слуги народа" в Верховной Раде.

Генеральный прокурор сообщила ему о подозрении 6 июля.

Экс-"слугу" Ковалева заочно арестовали и объявили в розыск.