На Харківщині арештували активи бізнесмена із білорусі на понад 112 млн гривень

Деталі

Розслідування проводилося у межах кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу). За попередніми даними, основний вид діяльності даного субʼєкта господарювання - виготовлення вимірювальних приладів, інструментів для дослідження та навігації.

Цитата

«З метою унеможливлення відчуження майна та проведення будь-яких інших операцій Київський районний суд міста Харкова наклав арешт на білоруську частку корпоративних прав підприємства та нерухомість площею понад 20 000 м кв. вартістю понад 82 млн.грн, які вже передано до АРМА. Також накладено арешт на вилучене в ході обшуку майно на загальну суму понад 30 млн грн», - ідеться в повідомленні.

Суд наклав арешт на білоруську частку корпоративних прав підприємства та нерухомість площею понад 20 000 м кв. вартістю понад 82 млн грн, які вже передано до АРМА. Також накладено арешт на вилучене в ході обшуку майно на загальну суму понад 30 млн грн. Загальна вартість арештованих активів понад 112 млн грн.

Наразі досудове розслідування триває.

Доповнення

Державне бюро розслідувань повідомляє, що на майно депутата-зрадника Олексія Ковальова накладено арешт.