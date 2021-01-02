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На карпатском курорте посреди ночи загорелся мотель: ребенок получил ожоги

Киев • УНН

 • 14341 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. На карпатском курорте в поселке Воловец на Закарпатьепосреди ночи загорелся отель. Более десятка людей эвакуировали. Травмировался 10-летний мальчик, его госпитализировали с ожогами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления ГСЧС Украины в Закарпатской области.

На карпатском курорте посреди ночи загорелся мотель: ребенок получил ожоги

"2 января в 2:07 в Службу спасения позвонили отдыхающие мотеля, что в пгт Воловец и сообщили, что в коридоре и номерах чувствуется едкий запах дыма", - сообщили в ведомстве.

На месте пожарные выяснили, что очагом возгорания является баня на первом этаже здания. Поэтому пока одни бойцы ГСЧС работали над ликвидацией пламени, другие спасали людей.

"На свежий воздух были выведены 13 человек, еще 3 граждан пожарные спустили вниз с второго и третьего этажей здания с помощью лестницы. Также выяснилось, что еще до прибытия пожарных, пытаясь выйти на улицу, травмировался 10-летний мальчик, житель города Кривой Рог. Каретой экстренной медицинской помощи был направлен в лечебное учреждение. У ребенка диагностированы ожоги", - сообщили в ГСЧС.

В 2:30 пожар локализован и в 3:05 ликвидирован окончательно на площади 30 кв. м.

Что стало причиной возгорания, установят правоохранительные органы.

Напомним, на горнолыжном курорте в Карпатах на подъемнике накануне "застревали" 70 человек.

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