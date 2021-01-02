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На карпатському курорті посеред ночі загорівся мотель: дитина отримала опіки

Київ • УНН

 • 14341 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. На карпатському курорті у селищі Воловець, що на Закарпатті, посеред ночі загорівся мотель. Понад десяток людей евакуювали. Травмувався 10-річний хлопчик, його госпіталізували з опіками. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління ДСНС України у Закарпатській області.

На карпатському курорті посеред ночі загорівся мотель: дитина отримала опіки

"2 січня о 2:07 до Служби порятунку зателефонували відпочивальники мотелю, що у смт Воловець та повідомили, що в коридорі та номерах відчувається їдкий запах диму", - повідомили у відомстві.

На місці вогнеборці з’ясували, що осередком займання є лазня на першому поверсі споруди. Тож поки одні бійці ДСНС працювали над ліквідацією полум’я, інші рятували людей.

"На свіже повітря було виведено 13 осіб, ще 3 громадян пожежні спустили вниз з другого та третього поверхів будівлі за допомогою драбини. Також з’ясувалось, що ще до прибуття вогнеборців, намагаючись вийти на вулицю, травмувався 10-річний хлопчик, мешканець міста Кривий Ріг. Каретою екстреної медичної допомоги його було направлено до лікувального закладу. В дитини діагностовано опіки", - повідомили у ДСНС.

О 2:30 пожежу локалізовано та о 3:05 ліквідовано остаточно на площі 30 кв. м.

Що стало причиною загорання, встановлять правоохоронні органи.

Нагадаємо, на гірськолижному курорті у Карпатах на підйомнику напередодні "застрягали" 70 осіб.

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