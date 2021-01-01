"Форс-мажор" із карпатським підйомником: у ДСНС показали відео порятунку понад 70 туристів

Так, 1 січня о 13:35 до ДСНС надійшла інформація, що у селі Славське Сколівського району, внаслідок виходу з ладу трансформаторної підстанції, сталася зупинка крісельного підйомника (канатна дорога).

Від ДСНС було залучено 16 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Додатково було направлено 11 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Після цього надзвичайники прозвітували про те, що зняли з аварійного підйомника всіx 74 осіб, з них 13 дітей та 3 вагітних жінки.

Як повідомлялося раніше в УНН, на Закарпатті у новорічну ніч потонув 24-річний хлопець.