"Форс-мажор" с карпатским подъемником: в ГСЧС показали видео спасения более 70 туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В ГСЧС обнародовали видео мероприятий по деблокированию 74 туристов, которые застряли на аварийном подъемнике в Славском во Львовской области, информирует УНН.
1 ребенок января в 13:35 в ГСЧС поступила информация, что в селе Славское Сколевского района, в результате выхода из строя трансформаторной подстанции, произошла остановка кресельного подъемника (канатная дорога).
От ГСЧС было привлечено 16 человек личного состава и 2 единицы техники. Дополнительно было направлено 11 человек личного состава и 2 единицы техники.
После этого чрезвычайники отчитались о том, что сняли с аварийного подъемника всех 74 человек, из них 13 детей и 3 беременных женщин.
Как сообщалось ранее в УНН, на Закарпатье в новогоднюю ночь утонул 24-летний парень.