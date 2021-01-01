"Форс-мажор" із карпатським підйомником: деблокували понад 70 осіб, серед них - вагітні та діти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У гірськолижному курорті Славське, що на Львівщині, де раніше застрягли понад 70 осіб на крісельному підйомнику, завершили всі роботи по зняттю туристів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал ДСНС.
"Станом на 16:05 у смт Славське Сколівського району з крісельного підйомника зняли всіx 74 особи, з них 13 дітей та 3 вагітних жінки. Роботи завершено", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, внаслідок виходу з ладу трансформаторної підстанції на гірськолижному курорті у Славському на підйомнику "застрягли" понад 70 осіб.