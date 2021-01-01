"Форс-мажор" із карпатським підйомником: деблокували понад 70 осіб, серед них - вагітні та діти

"Станом на 16:05 у смт Славське Сколівського району з крісельного підйомника зняли всіx 74 особи, з них 13 дітей та 3 вагітних жінки. Роботи завершено", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, внаслідок виходу з ладу трансформаторної підстанції на гірськолижному курорті у Славському на підйомнику "застрягли" понад 70 осіб.