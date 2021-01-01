"Форс-мажор" с карпатским подъемником: деблокировали более 70 человек, среди них - беременные и дети
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В горнолыжном курорте Славское, во Львовской области, где раньше застряли более 70 человек на кресельном подъемнике, завершили все работы по снятию туристов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.
"По состоянию на 16:05 в пгт Славское Сколевского района с кресельного подъемника сняли всех 74 человека, из них 13 детей и 3 беременных женщины. Работы завершены", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, в результате выхода из строя трансформаторной подстанции на горнолыжном курорте в Славском на подъемнике "застряли" более 70 человек.