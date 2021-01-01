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На гірськолижному курорті у Карпатах на підйомнику "застрягли" 70 осіб

Київ • УНН

 • 18545 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. У гірськолижному курорті Славське, що на Львівщині, зупинився крісельний підйомник. Рятувальники почали знімати 70 туристів, що були на підйомнику. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал ДСНС.

На гірськолижному курорті у Карпатах на підйомнику "застрягли" 70 осіб

"1 січня о 13:35 до ДСНС надійшла інформація, що у селі Славське Сколівського району, внаслідок виходу з ладу трансформаторної підстанції, сталася зупинка крісельного підйомника (канатна дорога). Працівниками об’єкту вживаються заходи з підключення електрогенератора. Станом на 14:20 гірничо-рятувальними підрозділами ДСНС розпочато роботи по зняттю туристів з крісельного підйомника. Всього на підйомнику перебуває близько 70 осіб. Температура повітря 1 градус тепла", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що від ДСНС залучено 16 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Додатково направлено 11 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, на Закарпатті у Іршавському районі у річці Лисичанка під час новорічної ночі потонув 24-річний хлопець.

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