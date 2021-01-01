Послизнувся й впав у воду: на Закарпатті у новорічну ніч потонув 24-річний хлопець

"О 00:01 01 січня до оперативно-рятувальної служби Закарпаття звернулася родичка 24-річного жителя села Лисичево Іршавського району. Жінка повідомила, що хлопець йдучи додому зі своєю дівчиною, переходив місток через річку Лисичанка, послизнувся й впав у воду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для проведення пошукових робіт було направлено рятувальників державного пожежно-рятувального посту села Довге та місцеве населення.

"Вже вранці до пошуків долучилися й водолази Хустського водолазно-рятувального відділення. О 10:05 загиблого було виявлено місцевим населенням між селами Кушниця та Лисчево. Рятувальники вилучили тіло з води та передали до рук правоохоронних органів. Обставини загибелі людини з’ясовуються", - резюмували у ДСНС.

Як повідомлялося раніше в УНН, на Новий рік у пожежах загинуло 9 українців.