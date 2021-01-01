Поскользнулся и упал в воду: на Закарпатье в новогоднюю ночь утонул 24-летний парень
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. На Закарпатье в Иршавском районе в реке Лисичанка во время новогодней ночи утонул 24-летний парень. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Закарпатья.
"В 00:01 1 января в оперативно-спасательную службу Закарпатья обратилась родственница 24-летнего жителя села Лисичево Иршавского района. Женщина сообщила, что парень идя домой со своей девушкой, переходил мост через реку Лисичанка, поскользнулся и упал в воду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для проведения поисковых работ было направлено спасателей государственного пожарно-спасательного поста села Долгое и местное население.
"Уже утром к поискам присоединились и водолазы Хустского водолазно-спасательного отделения. В 10:05 погибшего было обнаружено местным населением между селами Кушница и Лисчево. Спасатели извлекли тело из воды и передали в руки правоохранительных органов. Обстоятельства гибели человека выясняются", - резюмировали в ГСЧС.
Как сообщалось ранее в УНН, на Новый год в пожарах погибли 9 украинцев.