Трагічне святкування: на Новий рік у пожежах загинуло 9 українців

"В останній день 2020 року та у Новорічну ніч на пожежах загинули 9 громадян. Загалом, 84 випадки загорань зафіксували вогнеборці ДСНС протягом минулої доби у житловому секторі країни", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що потрібно дбати про належний протипожежний стан власних помешкань:

▪️ у святковий період обмежити використання піротехнічних виробів, зокрема салютних установок, петард, бенгальських вогнів;

▪️ не використовувати несертифіковані електрогірлянди, гірлянди з дефектами, або низької якості;

▪️ не палити у ліжку;

▪️ слідкувати за станом та справністю електромережі;

▪️ у разі виходу з приміщень не залишати увімкненими телевізори, праски, обігрівачі, тощо;

▪️ при використанні пічного опалення перевіряти заходи безпеки і справність печі;

▪️ не залишати малолітніх дітей без нагляду, та не дозволяти їм бавитися сірниками;

▪️ намагатися уникати перевантаження електричних мереж, не вмикати одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.

Нагадаємо, під час пожежі у Дніпрі загинуло три людини.