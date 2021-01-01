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В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
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Трагічне святкування: на Новий рік у пожежах загинуло 9 українців

Київ • УНН

 • 18798 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. ​​В Україні 31 грудня 2020 року та у Новорічну ніч у пожежах загинули 9 громадян. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал ДСНС України.

Трагічне святкування: на Новий рік у пожежах загинуло 9 українців

"В останній день 2020 року та у Новорічну ніч на пожежах загинули 9 громадян. Загалом, 84 випадки загорань зафіксували вогнеборці ДСНС протягом минулої доби у житловому секторі країни", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що потрібно дбати про належний протипожежний стан власних помешкань:

▪️ у святковий період обмежити використання піротехнічних виробів, зокрема салютних установок, петард, бенгальських вогнів;
▪️ не використовувати несертифіковані електрогірлянди, гірлянди з дефектами, або низької якості;
▪️ не палити у ліжку;
▪️ слідкувати за станом та справністю електромережі;
▪️ у разі виходу з приміщень не залишати увімкненими телевізори, праски, обігрівачі, тощо;
▪️ при використанні пічного опалення перевіряти заходи безпеки і справність печі;
▪️ не залишати малолітніх дітей без нагляду, та не дозволяти їм бавитися сірниками;
▪️ намагатися уникати перевантаження електричних мереж, не вмикати одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.

Нагадаємо, під час пожежі у Дніпрі загинуло три людини.

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