Трагічне святкування: на Новий рік у пожежах загинуло 9 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. В Україні 31 грудня 2020 року та у Новорічну ніч у пожежах загинули 9 громадян. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал ДСНС України.
"В останній день 2020 року та у Новорічну ніч на пожежах загинули 9 громадян. Загалом, 84 випадки загорань зафіксували вогнеборці ДСНС протягом минулої доби у житловому секторі країни", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що потрібно дбати про належний протипожежний стан власних помешкань:
▪️ у святковий період обмежити використання піротехнічних виробів, зокрема салютних установок, петард, бенгальських вогнів;
▪️ не використовувати несертифіковані електрогірлянди, гірлянди з дефектами, або низької якості;
▪️ не палити у ліжку;
▪️ слідкувати за станом та справністю електромережі;
▪️ у разі виходу з приміщень не залишати увімкненими телевізори, праски, обігрівачі, тощо;
▪️ при використанні пічного опалення перевіряти заходи безпеки і справність печі;
▪️ не залишати малолітніх дітей без нагляду, та не дозволяти їм бавитися сірниками;
▪️ намагатися уникати перевантаження електричних мереж, не вмикати одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.
Нагадаємо, під час пожежі у Дніпрі загинуло три людини.