Під час пожежі у Дніпрі загинуло три людини
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. На другому поверсі житлового будинку в місті Дніпро виникла пожежа, внаслідок якої загинуло троє осіб. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Дніпропетровській області, інформує УНН.
“31-го грудня о 15:47 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вулиці Яружна Соборного району міста Дніпро”, - заявили вогнеборці.
Повідомляється, що прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що пожежа виникла в кімнаті на другому поверсі двоповерхового житлового будинку.
“Під час ліквідації пожежі співробітники Служби порятунку виявили тіла двох осіб (особисті дані встановлюються). Внаслідок пожежі постраждала жінка у край тяжкому стані була госпіталізована працівниками швидкої медичної допомоги до 2-ої міської клінічної лікарні, але, на жаль, жінка загинула у медичному закладі”, - зазначили в ДСНС.
Також у пресслужбі ДСНС додали, що вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку та дерев’яні перекриття будинку. Загальна площа пожежі склала 30 м кв. Пожежу було локалізовано о 16:34 та ліквідовано о 16:53.
Нагадаємо, днями на Чернігівщині внаслідок пожежі у житловому будинку загинула мати з донькою.