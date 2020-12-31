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Під час пожежі у Дніпрі загинуло три людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. На другому поверсі житлового будинку в місті Дніпро виникла пожежа, внаслідок якої загинуло троє осіб. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Дніпропетровській області, інформує УНН.

Під час пожежі у Дніпрі загинуло три людини

“31-го грудня о 15:47 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вулиці Яружна Соборного району міста Дніпро”, - заявили вогнеборці.

Повідомляється, що прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що пожежа виникла в кімнаті на другому поверсі двоповерхового житлового будинку.

“Під час ліквідації пожежі співробітники Служби порятунку виявили тіла двох осіб (особисті дані встановлюються). Внаслідок пожежі постраждала жінка у край тяжкому стані була госпіталізована працівниками швидкої медичної допомоги до 2-ої міської клінічної лікарні, але, на жаль, жінка загинула у медичному закладі”, - зазначили в ДСНС.

Також у пресслужбі ДСНС додали, що вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку та дерев’яні перекриття будинку. Загальна площа пожежі склала 30 м кв. Пожежу було локалізовано о 16:34 та ліквідовано о 16:53.

Нагадаємо, днями на Чернігівщині внаслідок пожежі у житловому будинку загинула мати з донькою

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