На Чернігівщині на пожежі загинула мати з донькою
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. На Чернігівщині внаслідок пожежі у житловому будинку загинула мати з донькою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"Пожежа сталася сьогодні, 28 грудня, о 13:39. Під час гасіння будинку, в одній з кімнат помешкання вогнеборці виявили тіла 2-х загиблих. Ними виявились 83-річна господарка будинку та її 56-річна донька", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що ймовірною причиною пожежі послужило порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
Нагадаємо, на Одещині внаслідок короткого замкнення електропроводки новорічної гірлянди повність згорів житловий будинок.