В Черниговской области при пожаре погибла мать с дочерью
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Черниговской области в результате пожара в жилом доме погибла мать с дочкой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Пожар произошел сегодня, 28 декабря, в 13:39. Во время тушения дома, в одной из комнат квартиры пожарные обнаружили тела 2-х погибших. Ими оказались 83-летняя хозяйка дома и ее 56-летняя дочь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вероятной причиной пожара послужило нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.
Напомним, в Одесской области в результате короткого замыкания электропроводки новогодней гирлянды полностью сгорел жилой дом.