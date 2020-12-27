На Одещині через новорічну гірлянду повність згорів будинок

“27 грудня о 03:40... надійшло повідомлення про загорання житлового будинку, за адресою: Овідіопольський район, село Молодіжне, СК „Схід“, 1 масив, 1 лінія, 38 ділянка”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що по прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загорання одноповерхового житлового будинку відкритим полум’ям по всій площі. Пожежа була локалізована о 04:32 та ліквідована о 05:04. Внаслідок пожежі знищено будинок на площі 100 м2.

“Ймовірна причина пожежі — коротке замкнення електропроводки новорічної гірлянди, збиток встановлюється. Врятовано поруч розташовану господарчу споруду на суму — 100 тис. грн. Загиблих та постраждалих немає”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, у Полтавській області на території структурного підрозділу “Укрзалізниці” загорівся вагон. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох людей.