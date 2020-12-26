На Полтавщині загорівся вагон, двоє людей загинуло

Як повідомили у пресслужбі, 25 грудня о 20:56 надійшло повідомлення про пожежу — загорівся вагон по вул. Горького села Копили Полтавського району. Відзначимо, що інцидент стався на території виробничого структурного підрозділу “Центру механізації колійних робіт” філії “Центру з ремонту та експлуатації колійних машин” АТ “Укрзалізниця”.

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“Пожежу було локалізовано о 22:58, а о 00:27 — ліквідовано. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіла без ознак життя двох громадян, які направлено до Полтавського обласного БСМЕ”, — йдеться у повідомленні.

Вогнем знищено внутрішнє обладнання, облицювання стін та стелі вагону.

До гасіння залучалося 8 рятувальників та 3 одиниці техніки. Причина пожежі встановлюється.