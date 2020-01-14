На Чернігівщині під час руху загорівся локомотив
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. На Чернігівщині під час руху загорівся електролокомотив регіонального експресу №785 "Шостка-Київ", що затримало 16 потягів. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГУ ДСНС України у Чернігівській області.
"13 січня о 15:04 до Служби порятунку "101" у Бахмацькому районі надійшло повідомлення про те, що між станціями "Халімонове" та "Бахмач" сталася пожежа електролокомотива регіонального експресу №785 "Шостка-Київ", де знаходилось 254 пасажири та 11 чоловік обслуговуючого персоналу", - сказано у повідомленні.
За викликом на місце події оперативно прибуло відділення 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Чернігівській області та пожежний потяг станції "Конотоп". На цей час вагони з пасажирами були вже відчеплені та знаходились на безпечній відстані. Вогнеборці о 15:40 пожежу локалізували та о 16:30 остаточно ліквідували.
Внаслідок пожежі сталася затримка руху 16 потягів у напрямку від залізничної станції "Конотоп" до залізничної станції "Київ" Південно-Західної залізниці. Вогнем пошкоджено обладнання, агрегати, внутрішнє облицювання та конструктивні елементи електролокомотиву, а також лакофарбове покриття на площі 5 кв.м.
На час гасіння пожежі у відчеплених вагонах, було освітлення та опалення. Загиблих та травмованих немає.
Причина пожежі та завдані збитки встановлюються.
Нагадаємо,у Сумській області рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла під час руху пасажирського приміського дизель-поїзда.