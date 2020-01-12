В Сумській області під час руху загорівся приміський дизель-поїзд
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Сумській області рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла під час руху пасажирського приміського дизель-поїзда. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
12 січня о 15:45 надійшло повідомлення, що на залізничній станції “Боромля”, яка знаходиться в селі Новгородське Тростянецького району виникла пожежа в кабіні дизель-потяга сполученням "Суми - Мерчик". Негайно на місце події були направлені пожежно-рятувальні підрозділи, в тому числі пожежний потяг станції "Смородине".
Персонал потяга провів евакуацію людей, приступив до гасіння пожежі за допомогою наявних вогнегасників. Вагон що горів від’єднали, а сам потяг з чотирма пасажирським вагонами, відбуксирували до станції "Смородине".
Подолавши відстань у 10 км до місця події прибула місцева пожежна команда з с. Боромля, а з районного центру (відстань до 25 км) прибув черговий караул 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 16:08 пожежу вдалось локалізувати,о 16 :58 - ліквідувати .
Пошкоджено кабіну дизель-потяга на площі до 5 кв. м. Попередня причина - коротке замикання електропроводки тепловозу. Загиблих та травмованих немає.
Нагадаємо, 27 вагонів зійшло з рейок на Сумщині.