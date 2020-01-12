В Сумской области во время движения загорелся пригородный дизель-поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Сумской области спасатели ликвидировали пожар, который возник во время движения пассажирского пригородного поезда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
12 января в 15:45 поступило сообщение, что на железнодорожной станции "Боромля", которая находится в селе Новгородское Тростянецкого района возник пожар в кабине дизель-поезда сообщением "Сумы - Мерчик". Немедленно на место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, в том числе пожарный поезд станции "Смородино".
Персонал поезда провел эвакуацию людей, приступил к тушению пожара с помощью имеющихся огнетушителей. Вагон горящего отключили, а сам поезд с четырьмя пассажирским вагонами, отбуксировали на станцию "Смородино".
Преодолев расстояние в 10 км к месту происшествия прибыла местная пожарная команда из с. Боромля, а из районного центра (расстояние до 25 км) прибыл дежурный караул 24-й Государственной пожарно-спасательной части. В 16:08 пожар удалось локализовать, в 16:58 - ликвидировать.
Повреждена кабина дизель-поезда на площади до 5 кв. м. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки тепловоза. Погибших и травмированных нет.
Напомним, 27 вагонов сошли с рельсов в Сумской области.